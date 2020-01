Penúltimo dia para pagar IPTU à vista com desconto

Está terminando a ação que dá desconto para pagamento do PTU à vista (Imposto Predial e Territorial Urbano) com 20% de desconto no valor total. O contribuinte tem até esta sexta-feira (10) para aproveitar a oportunidade, que também possibilita um desconto de 5% no parcelamento.

Segundo o Decreto nº 14.056, de 19 de novembro de 2019, que dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do IPTU e taxa para o exercício 2020, publicado no Diogrande no dia 20 de novembro, o tributo será parcelado em conformidade com os seguintes valores:

Parcela única até R$ 50,00

Duas parcelas acima de R$ 50,00 até R$ 100,00

Três parcelas acima de R$ 100,00 até R$ 150,00

Quatro parcelas acima de R$ 150,00 até R$ 200,00

Cinco parcelas acima de R$ 200,00 até R$ 250,00

Seis parcelas acima de R$ 250,00 até R$ 300,00

Sete parcelas acima de R$ 300,00 até R$ 350,00

Oito parcelas acima de R$ 350,00 até R$ 450,00

Nove parcelas acima de R$ 450,00 até R$ 500,00

Dez parcelas acima R$ 500,00

Entre janeiro e novembro, cada parcelamento do imposto tem vencimento programado para o dia 10.

Para ser beneficiado desta ação de desconto no pagamento do IPTU e Taxa do exercício de 2020, o contribuinte não poder ter débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa com a Fazenda Pública Municipal, além de ter que respeitar os pagamentos nas datas de vencimento.