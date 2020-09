Parceria na construção civil é oportunidade para conquistar a casa própria

Moisés Silva/Portal MS O desconto para os aprovados no financiamento é de R$ 3 mil

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) continua com a parceria com empresas da construção civil e incorporadoras garantindo desconto no valor de entrada de imóveis financiados. A pessoa deve estar cadastrada na Agência e ter renda familiar de no máximo R$ 4.685.

O desconto para os aprovados no financiamento é de R$ 3 mil, sendo que fica a critério de cada empresa oferecer um desconto maior. Para participar a pessoa precisa estar morando no mesmo município do empreendimento escolhido.

De acordo com assessoria, os empreendimentos estão disponíveis em Campo Grande, Dourados e Corumbá. Na Capital são seis empreendimentos, Residencial Itaara, no Jardim Centenário; Residencial Itagi, no bairro Rita Vieira; Residencial José de Alencar III, no Jardim Aero Rancho; Condomínio Parque Nascente, no bairro Caiobá; Residencial Ibiporã, no bairro Tarumã e Residencial Solar das Andorinhas, no bairro Jardim Batistão.

Em Dourados estão disponíveis o Residencial Itapiranga I e II; Residencial Itatinga I e II; Residencial Positano e Residencial Ravello. Já em Corumbá está sendo comercializado o Residencial Parque Pantanal.

Os interessados, além de se inscrever no cadastro da Agehab ou atualizar o cadastro já feito, deverão acessar o site e manifestar interesse em um ou mais empreendimentos.

Segundo a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, o desconto no financiamento é uma oportunidade das famílias terem acesso à moradia própria. “Entendemos a dificuldade que a maioria tem em sair do aluguel, por isso essa parceria foi firmada para oportunizar essas pessoas a conquistarem sua moradia e consequentemente ter uma melhor qualidade de vida”.