Obras são retomadas na Capital após tempo chuvoso

As obras de recapeamento, nos trechos onde a concessionária Águas Guariroba substituirá a rede de água com encanamento de cimento amianto por material de PVC, foram retomadas com a trégua da chuva. A Prefeitura de Campo Grande é responsável pelo projeto, juntamente da Águas Guariroba.

O local da obra é o trecho entre as avenidas América e Noroeste, região da Vila Planalto. Um total de 800 metros estão interditados para a realização do recapeamento, iniciado no ponto de partida da via, próximo a Avenida América e finalizando na ponte que cobre o Córrego Segredo, na Avenida Ernesto Geisel.

Depois que o recapeamento deste texto for concluído, a frente de serviço será deslocada para a 13 de Maio, onde permanece interrompida, no cruzamento com a Rua João Pedro de Souza e se estenderá até a Avenida Fernando Correa da Costa.

Conforme foi divulgado em nota, o planejamento que a Prefeitura e a Águas Guariroba definiram, até dezembro de 2020 serão executados 60 quilômetros de recapeamento. Até o momento, foram feitos 20 quilômetros .Além da Antônio Maria Coelho, receberam asfalto novo a Arthur Jorge, Pernambuco, 14 de Julho, 13 de Maio , Avenida Consolação, Hélio de Castro Maia, Avenida América Winston Churchill, Euclides da Cunha , Silveira Martins e General Nepomuceno Costa.