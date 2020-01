O Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) estará indisponível neste final de semana

Em nota divulgada, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações da Justiça do Trabalho da 24ª Região informou que o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) se encontrará indisponível entre os dias 11 e 13 de janeiro, retornando apenas às 20h do dia 13.

O motivo da queda do sistema será a alterações de infraestrutura do Banco de Dados do Sistema PJe, que tem o objetivo de atualizar o sistema para a nova versão que deverá ser instalada na primeira semana de fevereiro, conforme prazos determinados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

O PJe, Processo Judicial Eletrônico, é um sistema de tramitação de processos judiciais cujo objetivo é atender às necessidades dos diversos segmentos do Poder Judiciário brasileiro (Justiça Militar da União e dos Estados, Justiça do Trabalho e Justiça Comum, Federal e Estadual).