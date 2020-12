Nova ponte vai encurtar trajeto para escoar produção de soja

Divulgação/PMCG ..

Após 4 meses de construção, está liberada para o tráfego a ponte de 44 metros sobre o Rio Anhanduí, no ramal da CG-342, uma estrada vicinal com 70 km de extensão que começa no núcleo urbano da Distrito de Anhanduí, às margens da BR-163, atravessa a região que concentra a maior produção agrícola da Capital com 12 mil hectares plantados de soja.

A ponte, que substituiu a antiga, destruída em fevereiro numa ação de vândalos, liga Campo Grande ao município de Nova Alvorada do Sul. Se para quem mora na área urbana, a construção de uma ponte de madeira a 105 quilômetros de distância, num dos pontos mais extremo do território campo-grandense, passa despercebida, para quem mora na região é uma obra estratégica porque facilita os deslocamentos e o escoamento da produção agrícola.

A travessia do Rio Anhandui neste ramal da CG-342, encurta em pelo menos 20 quilômetro o caminho até a BR-163-, por onde sai a soja, o milho, o gado para abate e vem os somos de produção, desde sementes, adubos, defensivos agrícolas e todo os insumos necessários a produção pecuária e de grãos. A ponte também é usada por jovens que fazem o ensino médio em escolas da cidade vizinha.

De acordo com a assessoria, no planejamento de 2021 da Prefeitura está prevista a construção de 6 pontes de concreto, com investimento de R$ 5 milhões, recurso alocado junto à Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). As pontes estão projetadas para serem construídas em três afluentes do Rio Anhanduí (na estrada vicinal CG-286); no Córrego Liso (CG-342); no Córrego Engano (CG-112) e no Córrego Lageado (CG-010). Em parceria com o Governo Estado deve ser construída uma ponte de concreto, com 60 metros de extensão, na CG-284, proximidades do quilômetro 192 da BR-267.