Nova pesquisa Ranking mostra crescimento de Azambuja e Bolsonaro no Estado

Divulgação/ Ranking Presidente Jair Bolsonaro

O instituto Ranking Comunicações e Pesquisa divulgou nesta quinta-feira(22), uma avaliação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que aparece com índice de 37.12% para ótimo e do Presidente Jair Bolsonaro (PSL) que está com 44.37% também para otimo

Sobre a pesquisa

A pesquisa apurada pela Ranking Comunicações e Pesquisas, em amostragem 2.400 entrevistados, contabilizando 20 municípios do Mato Grosso do Sul, que aconteceu entre os dias 11 e 21 de agosto, e foi registrada na Justiça Eleitoral. Art. 33 da Lei n°9.504/1997 e TSE n°23.549/2017.