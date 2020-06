Nota MS Premiada tem sorteio nesta sábado

Governo de MS/Divulgação Sorteio é neste sábado

Com uma premiação de até R$ 300 mil, aconteceu neste sábado (27) o quinto sorteio do Nota MS Premiada, aos consumidores que efetuaram suas compras e incluíram o CPF na Nota Fiscal no mês de maio.

O consumidor deve acompanhar o sorteio por meio do concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal, e conferir o resultado pelo site. Para quem acertar as seis dezenas será dividido o valor de R$ 100 mil, e os que acertarem a quina vão dividir R$ 200 mil. Conforme a assessoria, o ganhador tem o prazo de 90 dias contados a partir do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio para resgatar a premiação.

Serviço

Mais informações, dúvidas ou reclamações, o consumidor deve acessar o site ligar para a central de atendimento pelo telefone 3389-7801 ou encaminhar mensagens pelo Whats App, que responde pelo mesmo número.