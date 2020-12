No Aero Rancho obras de asfalto são paralisadas

Tamanho do texto

PMCG/Divulgação

As obras de pavimentação e drenagem no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, foram paralisadas por 90 dias para que a concessionária de água e esgoto da Capital faça uma intervenção na região.

A paralisação teve início em 1° de dezembro e segue até fevereiro de 2021. Depois desse prazo, as obras retornam na fase da pavimentação, já que o serviço de drenagem de águas da chuva está 100% executado. Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a concessionária trabalha na ampliação dos sistemas de esgoto no bairro.

Também conforme a Agesul, a pausa foi acordada entre Governo do Estado, Prefeitura Municipal e concessionária. A medida dá mais qualidade ao serviço e evita recortes no asfalto para ligações domiciliares de esgoto.

De acordo com a assessoria, listada como uma das prioridades da Capital durante o Governo Presente, a execução das obras de drenagem e pavimentação asfáltica no bairro Aero Rancho começaram no dia 19 de outubro.

O projeto contempla 11 ruas do bairro. Ao todo, serão executados 17 mil m² de pavimentação e implantação, 17 mil m² de restauração e aproximadamente 1 km de rede de drenagem e águas pluviais.

São R$ 13 milhões investido nas obras - R$ 6 milhões de emenda parlamentar da deputada federal Rose Modesto e R$ 7 milhões de contrapartida do Governo de Mato Grosso do Sul.