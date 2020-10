Neste sábado Hemosul estará atendendo em período integral

ms.gov.br Hemosul faz plantão receber doação de sangue

Neste sábado (2), primeiro do mês de outubro, os voluntários podem comparecer para realizar suas doações no período entre 7h às 17h na unidade que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa.Um sábado por mês os doadores de sangue e medula óssea tem atendimento em período integral no Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul, na Capital.

Manter o estoque estratégico de todos os tipos sanguíneos é fundamental para atender a demanda de hospitais da rede pública e privada do Estado que são atendidos pela instituição.

Vale lembrar que além da demanda espontânea, é possível programar a doação para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. De acordo com assessoria, os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Mais informações podem ser conferidas aqui.