Neste sábado doações ao Troco Solidário renderão enfeites de natal

Divulgação/Comper

Neste sábado (5) os clientes que fizerem doações ao Troco Solidário, especificamente no Hiper Center Jardim dos Estados, das 10h às 12h e das 17h30 às 19h30, ganharão enfeites personalizados feitos pelo artista Harry Almeida, que trabalha a hand lettering (arte de desenhar letras de maneira criativa).

Uma oportunidade de ajudar a Fundação Barbosa Rodrigues, que há 23 anos desenvolve projetos de inclusão social baseados na educação e cultura e que será contemplada com o valor arrecadado entre novembro e dezembro por meio das moedas doadas nos caixas das 11 lojas de Campo Grande.

Conforme Vitor Moreira, gerente nacional de marketing do Comper, a iniciativa é garantir visibilidade ao Troco Solidário, que a partir do segundo semestre deste ano passou a beneficiar uma segunda instituição em cada entrega, por meio do Troco em Dobro. “Essa ação tem a competência de beneficiar duas instituições que desenvolvem trabalhos importantes em Campo Grande, brindando com as bolinhas de natal personalizadas os clientes que fizerem as doações. Por isso estabelecemos duas opções de escolha, que são o nome ou a frase ‘Feliz Natal’”.

De acordo com a assessoria, o artista Harry Almeida, 28 anos, que fará as customizações nas bolinhas de natal, é apaixonado por letras e caligrafia desde criança e começou a se profissionalizar em hand lettering há dois anos. “Hoje o carro-chefe do meu trabalho são balões de aniversário com frases de ‘happy birthday’ ou ‘feliz aniversário’, chalk board (fundo preto semelhante a uma lousa negra preenchido com frases, mensagens e letras de música escritas a mão) em salas, escritórios, áreas gourmet. Essa iniciativa do Comper é muito legal, pois além de valorizar os artistas locais, garante presentes aos clientes”.

Troco Solidário em Dobro – O Comper duplicou o valor do Troco Solidário neste semestre e assim passou a beneficiar não só uma, mas duas entidades assistenciais, até dezembro, totalizando seis. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, a rede beneficiou três entidades assistenciais com o valor total de R$ 78.719,32, doado pelos clientes nas compras, e assim muitos sonhos foram realizados.