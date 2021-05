Mulher encontra jiboia dentro de edícula em Mato Grosso do Sul

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Caso aconteceu na cidade de Bela Vista

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Bela Vista capturaram uma jiboia, no bairro Erva Mate na cidade, nesta semana. De acordo com os policiais a moradora acionou os agentes informando que a serpente, com mais de um metro de comprimento estava na edícula de sua casa.



A serpente foi capturada pela PMA, colocada em jaula de contenção e por não apresentar qualquer debilidade ou ferimento, foi solta em seu habitat natural.