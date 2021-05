MS Pantanal moderniza sistema de monitoramento do esgoto

Chico Ribeiro Sanesul atende atualmente 68 municípios de Mato Grosso do Sul

Ambiental MS Pantanal (AMSP) empresa criada por meio da Parceria Público-Privada (PPP) entre a Sanesul e o Grupo Aegea, concluiu nesta semana, a fase de modernização das centrais de monitoramento do sistema de esgoto em todo o Mato Grosso do Sul.

Cerca de 192 estações elevatórias de esgoto (EEEs) passaram a receber um sistema de monitoramento administrado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da empresa, em Campo Grande. As estações são monitoradas em tempo real, 24 horas por dia, em todos os dias da semana.

O projeto visa reforçar os investimentos no setor,e garantir a universalização dos serviços na próxima década. Com a implementação do sistema, o MS será o primeiro estado do país a assegurar saneamento básico à toda a população, se tornando referência nacional.

A realização do projeto foi possibilitada a partir da instalação de novas centrais de monitoramento. Segundo a assessoria, essas centrais substituem discadoras analógicas permitindo a coleta de dados operacionais mais detalhados nas estações elevatórias e de tratamento do esgoto nos 68 municípios onde a empresa opera.

Coordenador de eletromecânica da MS Pantanal, Janderson Fortunato destaca que o novo sistema, encaminha dados relativos ao funcionamento dos equipamentos da planta para um sistema informatizado. “Essa é uma solução inovadora que foi desenvolvida pela Aegea. Esse tipo de monitoramento trouxe uma redução de custos e o aumento da confiabilidade nas operações”, explicou via assessoria.

Conforme a empresa, o programa incorpora inteligência de dados e tecnologia à gestão, permitindo a coleta e cruzamento de informações importantes e úteis para o desenvolvimento de estratégias de atuação e investimento.

De acordo com o diretor sênior de projetos da Aegea, Wagner Carvalho, o programa consiste no mapeamento e digitalização de todos os ativos da Sanesul, por meio de equipamentos de ponta que viabilizam a criação de mapas tridimensionais interativos.

O Infra Inteligente é uma iniciativa pioneiro no setor, que permite a realização de visitas virtuais nas estruturas das concessionárias, em qualquer lugar do país, com objetivo de prevenir problemas, facilitar a tomada de decisões e otimizar recursos e serviços de saneamento.