MS conquista selo internacional em turismo

visitmsoficial Bonito

Mato Grosso do Sul conquistou o Safe Travels é o primeiro selo de segurança internacional para turismo lançado no mundo. “O MS ter conquistado o selo ‘Safe Travels’ mostra que os destinos que estão adotando os protocolos de biossegurança têm feito o dever de casa. Os procedimentos foram trabalhados de forma correta especialmente em Bonito, Miranda e Corumbá que também desenvolveram protocolos municipais e isso faz com que o conjunto de ações dê ao Estado a condição de ter o reconhecimento da WTTC. Estamos muito felizes, pois o selo mostra que a imagem de Mato Grosso do Sul vai ser positiva lá fora e que estamos prontos para a retomada do turismo internacional, quando os voos e a conectividade aérea voltarem à regularidade”, ressalta o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, sobre a conquista internacional.

Sau Schrman/ Portal MS Corumbá

O Estado é um dos primeiros estados brasileiros a conquistar o selo internacional de turismo seguro ‘Safe Travels’, criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC - World Travel & Tourism Council). A organização privada trabalha com pesquisas sobre o impacto econômico e social do setor, com a organização de conferências globais e regionais focadas em assuntos relevantes para a indústria do turismo e também para aumentar a conscientização sobre a atividade econômica do setor.

O selo ‘Safe Travels’ soma-se ao selo Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, e também à campanha de retomada do turismo do MS voltada para a conscientização do turista e intitulada “Vem, mas vem de máscara”, de acordo com a assessoria. A campanha é educativa e foi lançada durante a ABAV Collab - Feira Virtual de Turismo, um dos maiores eventos do setor e que este ano acontece em formato digital pela primeira vez.

Reabertura

Os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul não foram os primeiros a retomar as atividades no país, pois estavam providenciando protocolos de biossegurança que contemplassem a realidade local, já que a maior parte do atrativo sul-mato-grossense é de natureza e havia também a necessidade de manter o comprometimento de interferência mínima no meio ambiente. O processo de reabertura foi feito de forma consciente, tanto pelo Governo do Estado, quanto pela iniciativa privada, que opera com capacidade reduzida de atrativos, hotéis e serviços. Agora o destino MS estampa também o selo internacional ‘Safe Travels”.