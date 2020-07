MRV busca por corretores em Campo Grande

Tamanho do texto

Reprodução MRV Engenharia

A MRV Engenharia abre inscrições para o credenciamento de corretores autônomos em Mato Grosso do Sul. O objetivo é reforçar sua equipe na cidade com foco no novo condomínio o Parque Castel di Verona, que foi lançado recentemente pela companhia.

Os candidatos devem ter ensino médio completo ou superior, experiência nas áreas de vendas, promoção, telemarketing e/ou afins, e habilidade em informática. Em contrapartida, a construtora oferecerá comissão, flexibilidade de horário, premiações, treinamentos, acompanhamento de um corretor coach, toda estrutura de apoio às vendas e a expectativa de desenvolvimento de carreira dentro da companhia.

As entrevistas e treinamentos serão online. Os profissionais interessados podem enviar por meio do e-mail vagas.cgr@mrv.com.br.