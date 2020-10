Moreninhas deve receber um novo acesso de 13 quilômetros com pista dupla

Divulgação/ Assessoria Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), candidato à reeleição em Campo Grande, investirá em ações para garantir mais segurança e fluidez no trânsito. No Plano de Governo, com 55 metas, há projetos para criação de novos acessos estratégicos a bairros de diferentes regiões de Campo Grande, o que resultará em um tráfego melhor e mais seguro.

De acordo com assessoria, nas Moreninhas, um novo acesso, de 13 quilômetros, com pista dupla, beneficiará os mais de 70 mil moradores da região. Na Região do Imbirussu e do Lagoa, um novo acesso ao aeroporto e ao Polo Industrial de Campo Grande vai reduzir a distância e facilitar a vida da população.

“Com uma rota alternativa, a partir do Santa Emília e São Conrado, passando pelo Nova Campo Grande e Jardim Carioca, vamos desafogar as avenidas Duque de Caxias e Lúdio Martins Coelho. Nas Moreninhas, a população terá um novo acesso, aguardado há muitos anos. São projetos que mudam a cidade e melhoram a vida das pessoas”, declarou Marquinhos.

O prefeito elaborou junto à equipe técnica em segurança e mobilidade reordenamentos em outros pontos críticos de Campo Grande, assim como já foi realizado nas rotatórias da Mato Grosso com a Via Parque, por exemplo.