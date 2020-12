Ministério Público divulga locais e horários de Seleção de Estagiários

Divulgação/MPMS Ministério Público

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou o edital com a relação dos locais e horários da realização das provas do XXIII Processo de Seleção de Estagiários. As provas escritas objetivas e discursivas serão realizadas no próximo domingo (13), no período matutino. Os portões serão fechados às 8h.

As provas serão realizadas nas cidades de: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

De acordo com a assessoria, em razão das orientações do Plano de Biossegurança do Ministério Público Estadual, todos os candidatos deverão usar OBRIGATORIAMENTE máscara facial. A realização das provas escritas (objetivas) observará as normas sanitárias estabelecidas pelas autoridades estaduais e municipais e pelo Plano de Biossegurança da FAPEC, visando à segurança de todos os envolvidos no certame.

Os candidatos deverão seguir e respeitar a sinalização para manter o distanciamento social nos corredores e nas salas de realização das provas. Será disponibilizado nas salas e nos banheiros álcool em gel 70% para a higienização das mãos.

Candidatos e candidatas identificados no grupo de risco serão alocados em uma sala especial, com maior isolamento e também em um quantitativo ainda mais reduzido em relação aos demais. De acordo com a assessoria, no dia da aplicação da prova será disponibilizada uma sala para as pessoas que apresentarem sintomas semelhantes aos da doença e que tenham testado negativo. Para averiguação, a organização do concurso terá uma equipe médica à disposição para avaliar os casos e determinar as providências a serem tomadas. Lembrando que os candidatos com covid-19 não poderão realizar a prova, sob pena de violação ao art. 268 do Código Penal.