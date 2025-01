Queda de temperatura e chuvas marcam 1ª sexta-feira de 2025 em Campo Grande

Viviane Freitas

Motociclistas, não esqueçam sua capa de chuva!

A previsão para Campo Grande nesta sexta-feira (3) aponta uma queda na temperatura, conforme o Climatempo. A máxima não ultrapassará os 27ºC, e a mínima será de 21ºC. O dia deve ser nublado, com possibilidade de chuvas pela manhã e à noite, trazendo uma mudança nas condições climáticas da cidade.

Nesta quinta-feira (2), a temperatura atingiu os 33ºC, o que significa uma queda de 6ºC, caso a previsão se confirme. Durante o dia, houve registros de chuvas fracas em áreas isoladas, como na região do Universitário e Pioneiros. Já o sábado (4) deve apresentar clima semelhante, com máximas de 28ºC e mínimas de 22ºC.

O Climatempo também indica que, durante o mês de janeiro, Mato Grosso do Sul enfrentará chuvas mais frequentes e volumosas. No leste do estado, próximo à divisa com Minas Gerais, São Paulo e Paraná, a chuva será mais intensa. Já em Campo Grande e no Pantanal, o volume de precipitação será menor, mas ainda assim presente.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades no tempo continuarão ao longo da semana, com chuvas e ventos causados por uma frente fria no litoral brasileiro. No entanto, as temperaturas devem subir novamente a partir de domingo, trazendo um alívio para o calor.

Confira as temperaturas mínimas e máximas previstas para os próximos dias em Campo Grande:

- Sexta-feira (3): 21ºC - 27ºC

- Sábado (4): 22ºC - 28ºC

- Domingo (5): 21ºC - 31ºC

- Segunda-feira (6): 22ºC - 29ºC

- Terça-feira (7): 22ºC - 31ºC

- Quarta-feira (8): 23ºC - 33ºC

- Quinta-feira (9): 24ºC - 32ºC

O Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas de perigo potencial (grau amarelo) válido até as 9h desta sexta-feira, com previsão de volumes de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h. O aviso abrange as regiões leste, norte e Pantanal, com risco de cortes de energia elétrica. Para o sul do estado, o alerta é de tempestade com volumes de chuva semelhantes.