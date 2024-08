Elaine Oliveira

Divulgação Miranda e Antã passam por rodada de exames

As onças-pintadas Miranda e Antã passaram por mais uma rodada de exames e curativos nesta quarta-feira (28) no Hospital Veterinário Ayty, em Campo Grande. A esperança é que, em breve, tanto Miranda quanto Aitã possam retornar ao seu habitat natural, saudáveis e fortalecidos.

Os dois felinos estão em tratamento devido a queimaduras sofridas em incêndios no Pantanal. Enquanto Miranda já apresenta um quadro de cura nas patas, Antã ainda requer cuidados especiais, mas dá sinais promissores de recuperação.

Os procedimentos foram conduzidos por uma equipe do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Além dos curativos nas patas, os animais passaram por exames de rotina, incluindo ultrassom e raio-X, essenciais para monitorar a saúde geral dos felinos.

Aline Duarte, gestora do Hospital Veterinário Ayty, afirmou que Miranda está em excelente estado de saúde. "Agora estaremos seguindo com a alimentação de Miranda e sua reabilitação para futura soltura do animal", explicou.

O tratamento de Miranda incluiu a aplicação de pomadas cicatrizantes e sessões de ozonioterapia, técnicas que têm se mostrado eficazes na recuperação das lesões. A onça, batizada em homenagem ao município onde foi encontrada, chegou ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no dia 15 de agosto, pouco mais de 24 horas após ser avistada mancando em uma fazenda. Com a continuidade do tratamento, a expectativa é que ela possa retornar ao seu habitat natural dentro de 30 dias.

Aitã, por outro lado, ainda necessita de cuidados mais intensivos. O macho foi resgatado no dia 17 de agosto na região do Passo do Lontra, em estado extremamente debilitado, com problemas pulmonares devido à inalação de fumaça das queimadas.

Sob os cuidados atentos da equipe veterinária, ele já começou a se alimentar melhor e a apresentar uma melhora gradual nos ferimentos. No entanto, a recuperação de Aitã será mais lenta, exigindo monitoramento diário até que ele esteja totalmente curado.

A equipe veterinária segue monitorando de perto a recuperação dos dois felinos, que simbolizam a resiliência da fauna brasileira e a importância do trabalho de conservação realizado pelo Hospital Veterinário Ayty e pelo CRAS.