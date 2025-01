Ano Novo no Mato Grosso do Sul será marcado por chuvas intensas

Elaine Oliveira

Capital News



A.Ramos/Capita News ..

A.Ramos/Capita News

..

O primeiro dia de 2024 será chuvoso em todo o Mato Grosso do Sul, com acumulados que podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o cenário é resultado de uma área de baixa pressão atmosférica localizada sobre o Paraguai e a Argentina, combinada com o transporte de calor e umidade.

O aquecimento diurno e o deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera também favorecem a formação de instabilidades, que devem se estender por todas as regiões do estado.

Além da chuva, os ventos serão intensos, soprando do quadrante norte (norte/nordeste) com velocidades entre 40 e 60 km/h. Em algumas localidades, as rajadas podem ultrapassar os 60 km/h, aumentando a atenção para possíveis transtornos.

A orientação é que a população fique atenta às condições climáticas, evite áreas sujeitas a alagamentos e redobre os cuidados com estruturas vulneráveis durante as rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 29°C e 34°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste são esperadas mínimas entre 22°C e 26°C e máximas entre 29°C e 37°C. Já nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 30°C e 33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 32°C.