Alerta de chuvas intensas e ventos fortes para Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/Portal MS Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul, válido entre a manhã desta sexta-feira (3) e o sábado (4). O órgão prevê precipitações entre 20 e 30 mm/h, podendo alcançar até 50 mm/dia, além de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, em todas as 79 cidades do Estado.

Diante dessas condições climáticas, há risco moderado de impactos como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O Inmet orienta a população a tomar precauções durante esse período, especialmente em áreas com maior propensão a alagamentos e quedas de árvores.

Além de Mato Grosso do Sul, outros estados também estão sob alerta de chuvas intensas. Brasília, Mato Grosso, São Paulo, Belo Horizonte e o Rio Grande do Sul estão entre as regiões afetadas. O mapa do Inmet destaca a área em amarelo, indicando risco de tempestades fortes.

A recomendação é que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores, já que o risco de queda de galhos é elevado. Também é importante evitar trafegar por áreas alagadas, pois o nível das águas pode subir rapidamente.

O Inmet segue monitorando as condições meteorológicas e atualizando os alertas conforme a evolução das chuvas e ventos. A previsão é que o tempo melhore após este período de instabilidade.