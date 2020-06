Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (10) o prêmio de R$ 7 milhões. Apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. O concurso 2.269 será sorteado, a partir das 19h (horário de MS), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 7 milhões.

Confira as outras Loterias da Caixa:

MEGA-SENA

04 13 23 28 30 52

ACUMULOU!

Concurso 2268 - Sábado, 6 de Junho de 2020

LOTOFÁCIL

0103040507

1012131516

1718192223

5 GANHADORES

Concurso 1977 - Segunda-feira, 8 de Junho de 2020

QUINA

46 47 65 67 71

ACUMULOU!

Concurso 5291 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020

LOTOMANIA

0001030418

2329304348

5057637379

8086879495

ACUMULOU!

Concurso 2081 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020

TIMEMANIA

18 40 50 52 53 60 68

ACUMULOU!

Concurso 1495 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

18 19 22 33 34 36

2º sorteio

03 15 17 22 41 48

ACUMULOU!

Concurso 2089 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020

DIA DE SORTE

01 07 09 11 22 25 26

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Novembro

Concurso 314 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020