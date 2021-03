Medicamentos: três hospitais de Mato Grosso do Sul pedem socorro

Saul Schramm/Portal MS UTI

Três grandes hospitais de Mato Grosso do Sul pedem socorro, por meio de uma carta aberta, divulgada nesta quinta-feira (25). Comunicado é assinado pela Santa Casa, Hospital El Kadri e Hospital Cassems.



A nota informa que a situação de falta iminente de medicamentos já se arrasta por dias e, sem solução, a tendência é que pacientes com Covid-19 que precisarem de intubação sejam expostos à ‘desassistência’. O comunicado ainda relata que os preços altos dos remédios em comparação ao valor de mercado vêm dificultando o procedimento de compra. “Os fornecedores não se comprometem com a entrega causando uma situação de pânico entre os profissionais da saúde, que já vislumbram um cenário caótico para os próximos dias”, diz a nota.



Internações

Conforme o boletim desta quinta-feira (25) da Secretária de Estado de Saúde (SES) 1.256 novos casos foram registrados, há 12.712 pacientes em isolamento domiciliar, 1.118 pacientes internados, sendo 649 estão em leitos clínicos (434 públicos e 215 privados) e 469 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos quais 337 estão em leitos públicos e 132 em privados.



A taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas 4 macrorregiões de MS é de: 103% em Campo Grande, 86% em Dourados, 98% em Três Lagoas e 100% em Corumbá.



Estado soma ao todo 206.968 casos confirmados, 3.975 mortes, 656.968 casos notificados, 438.094 foram descartados, 2.628 testes em análise no Lacen, 9.278 casos sem encerramento pelos municípios e 189.163 pacientes recuperados.



Confira o comunicado na íntegra: