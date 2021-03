Mato Grosso do Sul tem o pior cenário da covid-19 até agora

ms.gov.br Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul está na pior fase da pandemia do covid-19. O Estado tem quatro municípios em grau de risco extremo e 48 em risco elevados. Os municípios com pior classificação, representados pela bandeira da cor cinza são: Campo Grande, Aral Moreira, Bela Vista e Costa Rica.



Na última quarta-feira (24) o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) trouxe a confirmação de mais 20 novos óbitos em apenas 24 horas. Totalizando 3.915 mortes em Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. Média móvel de 29,4 mortes por dia.

Divulgação/SES Dados são divulgados diariamente



Em Campo Grande, foram registrados nove óbitos. Brasilândia e Dois Irmãos do Buriti com dois óbitos cada. Já Três Lagoas, Tacuru, Cassilândia, Mundo Novo, Costa Rica, Rio Brilhante e Nova Andradina registraram um óbito cada. Os casos novos são 1.616, totalizando 205.712 casos confirmados de coronavírus. Uma média móvel de 1.167 casos ao dia. 12.890 estão infectados, e em isolamento domiciliar. 1.092 pessoas estão internadas. 613 ocupam leitos clínicos e outros 479, já ocupam leitos de UTI.



Ainda de acordo com o boletim, hoje 178 pessoas em todo o Estado, aguardam na fila por um leito. Na macrorregião de Campo Grande 110% dos leitos já estão ocupados, na macrorregião de Dourados 91%, macrorregião de Três Lagoas 96% de ocupação e macrorregião de Corumbá 100% dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 já estão ocupados.

Divulgação/Portal MS Mapa divulgado nesta quarta



Novas medidas restritivas

Governo de Mato Grosso do Sul estipulou novas regras após deliberação entre a SES e os prefeitos do Estado. As novas regras começam na próxima sexta-feira (26). Novas medidas que oficializam as ações vigentes a partir de 26 de março até o dia 4 de abril, foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta.



Conforme o novo decreto, aos sábados e domingos, o toque de recolher começa a valer a partir das 16h. As restrições de horário não se aplicam aos serviços de saúde, transporte e fornecimento de alimentos e medicamentos exclusivamente por meio de delivery, farmácias, drogarias, hipermercados e supermercados – com proibição de consumo no local.



De segunda a sexta o toque de recolher foi mantido das 20h às 5h em todos os municípios de MS, para vedação da circulação de pessoas e as atividades essenciais. Serão ainda instaladas barreiras sanitárias em aeroportos e pontos de orientação e fiscalização nas rodovias. Equipes da segurança pública estadual farão abordagens e qualquer pessoa poderá denunciar o descumprimento das normas por meio do telefone 190. Conforme o Prosseguir, Mato Grosso do Sul está com quatro municípios em grau extremo de Covid-19 e 48 com risco elevado. É o pior cenário desde o início da pandemia.