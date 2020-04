Mato Grosso do Sul registra 51 casos de coronavírus

Tamanho do texto

Whatsapp Mulher foi transferida para Dourados morreu na última terça

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou três novos casos do coronavírus, ou Covid-19, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o novo boletim divulgado são 51 casos confirmado e uma morte registrada. Novas informações foram divulgadas nesta quarta-feira (01). O Estado registrou nesta quarta-feira sendo 494 descartados, além de 11 excluídos e 39 investigados.

Dos três novos casos, um paciente é de Campo Grande, tem 36 anos e está em isolamento domiciliar. Outro, de Dourados, tem 60 anos e veio de São Paulo, tendo passagens por cidades do Nordeste; e o terceiro, de 53, é de Três Lagoas, ambos internados. Dos 39 casos ainda sob investigação, 18 estão em Campo Grande. Os demais estão em Dourados (4); Batayporã (3); Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas (2 cada município); e Aparecida do Taboado, Bataguassu, Camapuã, Coxim, Deodápolis, Ivinhema, Nioaque e Ribas do Rio Pardo (1 em cada).