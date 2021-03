Mato Grosso do Sul figura nas últimas posições no índice de isolamento social

Chico Ribeiro/Portal MS Campo Grande ocupa a última colocação no índice entre as capitais

Mapa brasileiro da Covid-19 divulgado nesta quinta-feira (18), pela empresa Inloco mostra que mesmo com o apelos das autoridades públicas e sanitárias para cumprimento das medidas de prevenção a pandemia, Mato Grosso do Sul aparece nas últimas colocações do índice de isolamento social em todo o Brasil, ocupando a 25° posição entre os estados, com 31,3%.

Conforme o ranking de todos os estados, quem lidera o índice de isolamento é o estado de Sergipe com 43,70% de isolamento, seguido por Pará (43,45%), Ceará (43,43%), Acre (39,69%), Rondônia (38,22%), Amazonas (37,84%) e Maranhão (36,75%). Nas últimas colocações estão Mato Grosso (32,17%), Rio de Janeiro (32,06%), Mato Grosso do Sul (31,3%), Santa Catarina (30,45%) e Espírito Santo (30,35%).

Os dados mostram que o Estado sempre apresentou um “efeito gangorra” em relação ao índice nacional, no início da pandemia, há um ano atrás, o percentual girava em torno de 42,38%, com variação entre 29% a 58,3% nos municípios. No mês seguinte, em abril de 2020, a média ficou abaixo de 40%, no dia 29 de abril houve um aumento e o percentual chegou a 47,3%. Nos meses seguintes o percentual foi reduzido significativamente, apenas no final de agosto, em decorrencia as queda acentuada das temperaturas, o MS chegou a 40,4% de isolamento social.

Em 2020, no feriado de Natal, Mato Grosso do Sul chegou a 49%, ocupando a 12° colocação no ranking nacional, contudo no levantamento feito no último domingo (14), o Estado aparecia na última colocação com 42,4%.

O levantamento mostra ainda que Campo Grande ocupa a última colocação no índice entre as capitais, com 31,17%. Belém (PA) lidera o ranking com 49,33%, seguido por Aracaju (47,73%) e Fortaleza (44,68%).

Devido ao baixo índice de isolamento social, Mato Grosso do Sul registrou até o momento 198.795 casos de Covid-19, com 3.740 mortes, o que configura a taxa de letalidade de 1,9%. Nas últimas 24 horas foram mais 31 óbitos no Estado, com um acréscimo de 1.254 novos casos confirmados de pessoas infectadas pelo vírus. Segundo a assessoria, outra preocupação é em relação a ocupação de leitos, já que são 956 pessoas internadas, sendo 523 em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 433 em leitos clínicos nos hospitais de Mato Grosso do Sul.

Na macrorregião de Campo Grande o índice de ocupação de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 107%, Dourados 98%, Três Lagoas (93%) e Corumbá (100%). Conforme a Coordenadoria Estadual de Regulação Assistencial da Secretaria Estadual de Saúde (SES) não há mais vagas de UTI Covid disponíveis em 14 dos 77 municípios que possuem unidades hospitalares, regulados pelo Estado.

Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende ressalta a importância do isolamento social

“Nós precisamos que a população nos ajude cumprindo as medidas de biossegurança e evitem aglomerações. A doença avança mais rápido do que conseguimos ampliar mais leitos. Precisamos que os municípios também cumpram as medidas adotadas pelo decreto e sigam as recomendações do Prosseguir”, afirmou via assessoria .

Conforme Decreto 15.632 em vigor desde o último domingo (14), o novo toque de recolher definido pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), permanecerá até o dia 27 de março. O Decreto estabelece o toque de recolher entre às 20h e às 5 da manhã. Neste período só podem funcionar os serviços de saúde, transporte, alimentação por meio de delivery, farmácias e drogarias, funerárias, postos de gasolina e indústrias, assim como aqueles considerados essenciais. Aos fins de semana, os serviços classificados como não essenciais terão regime especial de funcionamento. De acordo com a assessoria, só poderão abrir e atender o público entre 5 e 16 horas, e devem funcionar com no máximo com 50% de sua capacidade, seguindo ainda outras medidas de biossegurança, como distanciamento social, de um metro e meio entre as pessoas.

Serviço:

Confira a pesquisa completa: https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/.