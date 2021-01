Marquinhos Trad apresenta proposta para aquisição de vacina contra Covid em janeiro

Tamanho do texto

Prefeitura busca garantir o direito aos cuidados com a saúde e a vida da população campo-grandense

Durante o discurso de posse nesta sexta-feira (01), o prefeito Marquinhos Trad declarou que a Prefeitura de Campo Grande enviou ao Instituto Butantan a proposta de compra da vacina contra a Covid-19. O pedido apresenta também, um calendário de aquisição da vacina, que chegaria a Capital em Janeiro.

A justificativa do Executivo é garantir os cuidados com a saúde e vida da população, além do pleno restabelecimento das atividades econômicas e sociais. A proposta enviada estima a aquisição de 121.736 doses da vacina (1ª dose) já em janeiro. Outras 104.345 em fevereiro e 121.736 em março de 2021.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, o protocolo poderá ser modificado a qualquer momento com o consentimento mútuo das partes, devidamente expresso por escrito e o volume de doses poderá ser alterado de acordo com a disponibilidade da vacina para SARSCOV-2.

Caso o contrato seja formalizado, a aplicação e seus insumos será de responsabilidade exclusiva do Município de Campo Grande, seguindo as regras de aplicação definidas em conjunto.

O Executivo também mantém contato com o Ministério da Saúde para incluir Campo Grande no Plano Nacional de Imunizações. O prefeito Marquinhos Trad declarou a prioridade a idosos e profissionais que atuam na linha de frente do combate a Covid-19.