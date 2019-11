Mais uma a Fiscalização do Procon Estadual autua bancos

Procon/MS As agências onde a fiscalização esteve, cometem a irregularidade de não emitir senha eletrônica

Mais uma vez a equipe de fiscalização do Procon, atendendo a ocorrência de problemas de atendimento em agências bancárias de Campo Grande, realizou diligência em unidades de duas redes na Capital tendo constatado irregularidades que podem ser consideradas recorrentes.

As unidades de crédito fiscalizadas no decorrer desta semana foram as agências da Caixa Econômica Federal (na avenida Guri Marques) e do Itaú-Unibanco (localizado na avenida Afonso Pena). Entre os problemas detectados, vale ressaltar a demora excessiva para atendimento cujo tempo considerado razoável é de 15 minutos. No caso da Caixa, em apenas três senhas verificadas, foram constatadas esperas de uma hora e 36 minutos, uma hora e dois minutos e, a última, de 30 minutos.

Outras irregularidades na mesma agência foram a inexistência do símbolo de clientes portadores de autismo entre as prioridades de atendimento, o registro da espera para atendimento em mesas feito à mão e, ainda, comprovantes de atendimento em papel termossensível, o que também é proibido por Lei, infrações que se repetiram em relação à agência do banco Itaú.

Segundo assessoria, nesses casos há que se atentar para o detalhe de que a fiscalização se deu fora do período considerado crítico para atendimento bancário que ocorre, geralmente, em época de liberação de pagamento das folhas de funcionários públicos das três esferas (federal, estadual e municipal) ou de vencimento da maioria dos compromissos pagos em boletos, o que denota a falta de preocupação dos responsáveis por tais estabelecimento em se adequar ao que determinam as leis.

Em relação às constatações da equipe do Procon Estadual o superintendente Marcelo Salomão comenta que “temos procurado orientar as instituições. Já realizamos várias reuniões com os principais responsáveis pelas diversas redes de crédito, principalmente superintendentes locais, além de termos nos reunido com representante da Federação Brasileira de Bancos –Febraban, no sentido de encaminhar soluções. Entretanto, o consumidor não tem tido retorno e, em função de denúncias, a fiscalização tem agido”.

