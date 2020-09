Mais de 300 apartamentos serão entregues ainda este ano

Divulgação Os residenciais Jornalista Armando Tibana e Jardim Mato Grosso

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez visitou na quinta-feira (24), os residenciais Jornalista Armando Tibana e Jardim Mato Grosso. Juntos, os dois somam 352 moradias.

Os empreendimentos fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social. Maria destacou a qualidade dos apartamentos e a importância da parceria na viabilização de projetos no setor habitacional. “As famílias receberão um empreendimento com toda a infraestrutura e conforto para se viver com qualidade. Os cômodos são grandes, arejados e a área externa oferece lazer tanto para adultos quanto para crianças. Sem a parceria dos governos Federal, Estadual e Municipal, nada disso seria possível “.

No Residencial Jornalista Armando Tibana cada unidade habitacional possui 2 quartos, sala de estar e jantar integrada, banheiro adaptável e área de serviço, num espaço interno de 47,01 metros quadrados. A área comum do residencial é composta de playground, quadra de esportes de areia e espaço para eventos.

De acordo com assessoria, já no Residencial Jardim Mato Grosso os apartamentos possuem 43 metros quadrados, com 2 quartos, banheiro adaptável, sala e cozinha integradas. A área externa é composta por um bicicletário, salão comunitário e playground infantil.

A seleção das famílias e a assinatura de contratos foram realizadas em 2018 pela entidade organizadora Conssol, habilitada pelo Ministério das Cidades e com proposta aprovada pela Caixa Econômica Federal.