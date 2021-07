Mais 80.490 doses de vacinas contra Covid-19 chegam em MS neste final de semana

Edemir Rodrigues/Portal MS

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que Ministério da Saúde pode encaminhar a nova remessa até domingo (1º de agosto). O Ministério da Saúde informou que são 80.490 doses de vacinas contra a Covid-19. O novo lote será composto por 37.200 doses da Coronavac e 43.290 da Pfizer.

“Quero parabenizar os 79 municípios do Estado que têm feito um trabalho louvável e fazendo com que permanecemos em primeiro lugar no ranking de vacinação. Recomendo que os municípios não deixem as doses na geladeira e precisamos que estas equipes fiquem a postos para avançar na imunização”, pontua o secretário.

A quantidade que cada município irá receber será definida com todas as Secretarias Municipais de Saúde em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e será publicado no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a assessoria, Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.282.583 doses, sendo 1.370.607 com a primeira dose, 681.372 com a segunda dose e 230.604 com dose única. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 76.92% da população adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do imunizante e 43.81% foram imunizados com a segunda dose.