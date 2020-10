Live Pet fala sobre a prevenção contra carrapatos

Divulgação Live é as 19h no Instagram

Nesta sexta-feira (02) a Live Pet realizada pelo Shopping Campo Grande e a OutPet Petshop vai falar sobre a importância da prevenção contra carrapatos. A convidada do dia é a veterinária e apresentadora do programa Hora do Pet MS, Rejane Almeida.

O conteúdo segue com programação até domingo (4), por meio do Instagram. Conforme a assessoria, a live vai abordar receitas de alimentação natural para cães e informações sobre a importância da prevenção contra carrapatos. Haverá, ainda, um bate-papo com a ONG Abrigo do Bichos, com dicas de adaptação de novos animais em casa, e orientações sobre como lidar com o bichinho de estimação nas redes sociais.

Outra iniciativa que também está em andamento é a ação on-line para adoção de animais, realizada nas plataformas digitais do Shopping, em parceria com a OutPet e ONGs de proteção animal. O objetivo é colaborar com a redução dos casos de abandono na cidade. A ideia é basicamente em colocar pessoas interessadas na adoção em contato direto com as instituições que apoiam o projeto e que irão seguir com todo o processo.

Confira a programação.

Sexta-feira (02/10) - 19h

A importância da prevenção contra carrapatos - Rejane Almeida, veterinária e apresentadora do programa Hora do Pet MS.

Sábado (03/10) - 10h

Dicas para adaptação de novos animais - Diogo Zampieri, diretor de comunicação da ONG Abrigo dos Bichos

Domingo (04/10) - 10h

O pet na rede social - Giovanna Simioli, publicitária, influenciadora digital, palestrante, mentora e fundadora da Escola Digital Hack the Web.