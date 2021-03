Live debate assédio moral e sexual nas redações jornalísticas

Tamanho do texto

D Divulgação Live será transmitida pelo Facebook do Sindjor-MS

Sindicato dos Jornalista de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS) promove nesta quinta-feira (25) uma live para debater o assédio moral e sexual nas redações jornalísticas. Evento encerra as ações promovidas pelo Sindicato em comemoração ao mês da mulher.

A discussão será conduzida pela presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Maria José Braga, junto à procuradora do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS), Cândice Arósio. A mediação será feita pela jornalista e mestre em Comunicação, Tainá Jara.

Serviço:

A live será transmitida pelo Facebook do Sindjor-MS, às 18h30. O evento dará certificado de participação para quem se inscrever por meio do link: http://bit.ly/LiveNãoSeCale.