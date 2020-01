Justiça Itinerante volta a atender bairros da Capital

Tamanho do texto

Divulgação/ TJMS Ação fez 37.446 atendimentos em 2019

Os bairros São Conrado e o Santo Amaro serão contemplados nesta segunda feira (13), com o atendimento de duas unidades da 8ª Vara do Juizado Especial. Consiste em ônibus que se deslocam para determinadas regiões de Campo Grande para prestar serviços judiciais, o principal serviço prestado é a de conversão de união estável em casamento.

No ano de 2019, 37.446 atendimentos nos 16 bairros que recebem os ônibus, 37.446 atendimentos nos 16 bairros da Capital.

O calendário do 1º semestre de 2020 está disponível no link: http://www.tjms.jus.br/consultas/justica_itinerante.php, ao qual também pode ser usado para tirar duvídas a respeito da documentação necessária, assim como as ações que podem ser propostas.

Conforme foi divulgado em nota, o atendimento é realizado de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30, de acordo com a ordem de chegada e sempre em dois bairros diferentes. Mais informações podem ser obtidas nos telefones 3314-5503 ou 3314-5510, das 12 às 19 horas.