Junho é o mês do licenciamento das placas 3 e 4

Divulgação/ PMCG Impressão do boleto é online

Junho é o mês de pagamento dos licenciamento de veículos com placa final 3 e 4, conforme o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). A data foi prorrogada em um mês como medida de prevenção e combate ao Novo Coronavírus (Covid-19).

Condutores estão imprimindo o documento do seu veículo em papel comum (A4), com a mesma validade oficial do papel moeda e tem até o dia 30 de junho para estar com o documento em dia. Conforme a assessoria, para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro. Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.