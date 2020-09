Jornalista Pierre Adri morre em Campo Grande

Arquivo Pessoal Pierre Adri

Morreu nesta terça-feira (29) o jornalista, advogado, radialista e escritor Pierre Adri, 73 anos. Ele foi vítima de complicações no sistema cardiorrespiratório, ocasionada pelo diabetes.

Pierre estava internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI) da Unimed em Campo Grande.

Em sua rede social o deputado federal Fábio Trad (PSD) lamentou a morte do tio."O tempo não tem tempo para parar. Hoje, meu querido Tio Pierre Adri partiu para a eternidade', diz na publicação.

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche lamentou o falecimento de Pierre Adri, “um dos símbolos da advocacia nas décadas de 70 e 80, além de profissional exemplar no jornalismo esportivo em Mato Grosso do Sul”.

Confira a publicação de Fábio Trad:

Confira a nota da OABMS na integra:

É com extremo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), comunica o falecimento do Advogado Pierre Adri, de Campo Grande, nesta terça-feira (29).

Doutor Adri estava com 73 anos e tinha 49 anos de advocacia (OAB/MS 836). Foi jornalista, radialista e escritor. Conhecido pela trajetória no meio esportivo, foi o primeiro Presidente do Conselho Regional de Desportos, da Associação dos Cronistas Esportivos (Acems) e da Federação de Basquetball de Mato Grosso do Sul.

Faleceu hoje em decorrência de complicações no sistema cardiorrespiratório. Doutor Adri deixa esposa, Mirna Sandra Di Giácomo Adri, e quatro filhos, Milena, Rejane, Marcelo e Reginaldo.

Ainda não há informação sobre velório e sepultamento. A OAB/MS envida condolências aos familiares e amigos nesse momento de luto.