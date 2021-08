Instalação de poços garantem água tratada a moradores de MS

Divulgação/Portal MS Área destinada a perfuração do poço no Distrito de Palmeiras

Governo do Estado por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), investiu na perfuração e ativação de novos poços, com intuito de fornecer água tratada a população que reside em cerca de 60 Distritos de MS.

Diretor-presidente Walter Carneiro Jr, destaca que a ação beneficiará milhares de famílias sul-mato-grossenses. “A ativação de um poço representa incremento na produção, é um investimento que beneficia diretamente todos os moradores com água tratada. A Sanesul nunca parou de investir no setor de água, mesmo estando mais focada no esgotamento sanitário, continuamos executando o plano de investimento nas cidades e distritos. A água tratada já é universalizada em MS, o momento agora é melhorar a capacidade atendendo o crescimento da população”, ressaltou.

A Sanesul deu início a dois projeto que consistem na perfuração de um poço no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti e outro no distrito de Vila Quebracho em Anaurilândia, a medida busca ampliar a produção de água, trabalhando para prevenir os problemas de falta de água nessas regiões.

Conforme o Governo do Estado, no Distrito de Palmeiras, será implantado mais um poço, o quarto disponível na região, com isso a empresa visa alcançar a profundidade de 350 metros nas rochas areníticas da Formação Furnas. A Sanesul investiu cerca de R$ 253.000,00 no projeto.

No Distrito Vila Quebracho, o novo poço será o segundo perfurado pela Sanesul e irá substituir o primeiro, com 221 ligações de imóveis e onde residem cerca de 880 moradores. Segundo a empresa, os testes de vazão apontam que é possível atingir 30 mil litros por hora.

Secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel ressalta que o poço abastecerá o reservatório apoiado metálico, que possui capacidade para reservar 40 mil litros de água tratada. “Mesmo em meio a uma pandemia temos a Companhia de Saneamento do Estado trabalhando para aumentar a capacidade de produção de água para toda a população. São quase 40 projetos de novos poços em várias cidades, muitos já concluídos e outros em processo de licitação ou contratação. São ações que atendem aos anseios da população que cresce nessas localidades. Importante ofertar projetos aos distritos, é mais infraestrutura de saneamento, é o governo do governo atendendo cada localidade onde há uma família crescendo”, explicou via assessoria.

De acordo com a Sanesul, os investimentos somam R$ 287.000,00, e visam enfrentar a maior seca dos últimos anos. Por meio do Governo do Estado são monitorados os níveis de rios e produção dos poços, responsáveis por fornecerem água para as cidades atendidas pela Sanesul.