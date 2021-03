HU suspende atividades ambulatoriais e eletivas temporariamente

Deurico/Capital News Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS)

Em concordância ao Decreto Estadual nº 15.638, de 24 de março de 2021, que institui novas medidas de restrição em todo o Mato Grosso do Sul, a direção do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) anunciou nesta quinta-feira que irá suspender todas as atividades ambulatoriais e eletivas não essenciais até o dia 04 de abril.

Apenas os serviços de pré-natal de alto risco; retorno de pós-operatório de cirurgias de urgência; atendimentos a pacientes oncológicos; e atendimentos essenciais de subespecialidades da pediatria serão mantidos. Conforme a assessoria, ao longo da da próxima semana será realizada uma reavaliação da situação da pandemia no estado, a partir disso será determinada a manutenção ou não da suspensão dos atendimentos.