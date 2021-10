Hospital Regional tem o primeiro fim de semana sem mortes por covid-19

Divulgação/HRMS HRMS é referência em tratamento de covid-19

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) referência no tratamento a covid-19 teve uma queda significativa nos dados durante a pandemia do coronavírus. No mês de Novembro,houve apenas 68 novos casos confirmados, contra 225 em Agosto e 668 no nosso pior momento em março deste ano.

Além disso, quando se fala em óbitos, os números também são bem animadores: apenas 19 óbitos em setembro, sendo que em março foram registradas 237 mortes por covid no HRMS.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que os dados são o resultado do bom trabalho desenvolvido pelo Hospital Regional e da Secretaria de Saúde durante a pandemia. “Estamos colhendo os frutos do grande índice de vacinados em Mato Grosso do Sul. Parabenizamos o esforço de todos os envolvidos. O Hospital Regional tem exercido papel fundamental no enfrentamento nessa pandemia”.

Já o diretor presidente do HRMS, Dr. Lívio Viana de Oliveira Leite, declara a importância da vacinação e credita o sucesso a equipe do Hospital Regional.

“Todos nossos colaboradores, sem distinção, desde a portaria até os cirurgiões, que não mediram esforços para que nosso hospital atendesse a todos de forma ímpar estão de parabéns. Não há hospital igual ao nosso. Um hospital 100% público que abraçou a população de Mato Grosso do Sul e teve o menor índice de óbitos no Brasil”, enaltece o presidente.

Os dados do boletim mostram ainda, a redução dos números de leitos críticos, criados para assegurar a assistência ao paciente covid-19 durante a pandemia. Ao total, o Hospital Regional de MS, chegou a ter 125 leitos críticos, com bombas de infusão, monitor, e ventiladores mecânicos e agora possui 70 leitos, sendo que 46 deles estão em fase de desabilitação.

“Nunca é tranquila a rotina de um hospital no fim de semana, mas saber que não houve nenhuma morte por Covid em nosso hospital é motivo de muita comemoração; é o resultado do trabalho desenvolvido pela SES e dos municípios na imunização de nossa população; é a constatação do trabalho maravilhoso de toda nossa equipe”, finaliza o Dr. Lívio.