Homem é multado por manter pássaros em cativeiro

Divulgação/PMA Caso aconteceu neste domingo

Policiais Militares Ambientais de Naviraí receberam denúncias, de que um homem estaria mantendo aves silvestres ilegalmente em cativeiro em sua residência, localizada no bairro Jardim Paraíso VI. Neste domingo (13) encontrou na residência do denunciado de 34 anos, sete gaiolas com nove aves silvestres sendo criadas ilegalmente em cativeiro.

Foram apreendidos quatro canários-da-terra, dois papas-capim, um pássaro-preto, um bigodinho e um coleiro-do-brejo, conforme a PMA. Os pássaros serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.