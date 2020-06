Home office da Defensoria Pública é prorrogado até 5 de julho

Por meio do Diário Oficial do Estado a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul anunciou a prorrogação do serviço home office dos servidores até o dia 5 de julho. A portaria desta quarta-feira (10) estende por quase um mês o retorno.

O motivo da prorrogação é devido a pandemia da Covid-19. Caso os casos continuem em avanço, o home office pode ser novamente prorrogado, conforme determinação do defensor-público geral, Fábio Rombi.