Governo realiza operação para vacinação contra Covid 19

Divulgação/ Portal MS

Em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, iniciou a organização do esquema de vacinação contra COVID-19. O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explica que será montada uma verdadeira “operação de guerra” para levar a vacina a todos os cantos do Estado.

“Vamos vacinar a população em tempo recorde. Estamos nos preparando para que assim que recebermos as primeiras doses já iniciarmos a imunização contra o COVID-19, distribuindo as doses utilizando caminhões, aviões e barcos”, disse.

O diretor de Saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, explica que será montada uma estratégia inédita utilizando toda estrutura à disposição. “Com a ajuda das forças de segurança vamos entregar as vacinas para os municípios de forma mais rápida, realizando uma estratégia de imunização nunca vista em mato Grosso do Sul”, disse.

Mato Grosso do Sul possui são 597 salas de vacina distribuídas nos 79 municípios, que são capazes de acondicionar imunobiológicos – vacinas, soros e imunoglobulinas a uma temperatura de 2° a 8 °C. Também existem nove Núcleos Regionais de Saúde (NRS) que recebem, armazenam e distribuem os imunobiológicos para os respectivos municípios, estes possuem câmaras refrigeradas adequadas para esse acondicionamento.