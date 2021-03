Governo de Mato Grosso do Sul desmente “Fake News” sobre proibição da pesca

Divulgação/PMC Pesca

Governo de Mato Grosso do Sul informa que está circulando nas redes sociais um “fake news” que a pesca em todo o Estado está proibida, a partir de sexta-feira (19) por uma determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).



"Esta mensagem é falsa, e não houve qualquer tratativa sobre o assunto", segundo nota publicada pelo governo. A nota ainda esclarece que “todas as medidas tomadas pelo governo do Estado para conter o aumento de casos da covid-19 em Mato Grosso do Sul estão sendo noticiadas nos veículos oficiais e por publicações no Diário Oficial do Estado”.



A mensagem está sendo enviada em formato de “link” nas redes sociais. Somente quando a pessoa abre a matéria recebe a informação de que se trata de uma piada, no entanto muitos cidadãos ao ler apenas o "link" da postagem podem ser enganados com esta informação falsa.