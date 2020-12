Governador reafirma parceria com prefeituras

Chico Ribeiro ..

Nesta segunda-feira (14) na abertura do seminário “E agora, Prefeito? Transição e Gestão com Eficiência”, promovido pela Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Sebrae e UFMS, o evento tem o objetivo de orientar os prefeitos que vão assumir novo mandato e está sendo realizado por videoconferência por conta da pandemia de Covid-19.

O governador Reinaldo Azambuja assumiu o compromisso de manter a parceria com os 79 municípios, fazer um cronograma de reuniões com todos os gestores, concluir as obras iniciadas e ainda entregar 164 ônibus escolares aos 79 municípios, adquiridos por meio de emendas da bancada federal.

O Governador afirmou que todas as obras terão continuidade e que nenhuma delas será paralisada. “Vamos construir com os municípios o fortalecimento da nossa parceria. Estaremos presentes, diferente de quando eu fui prefeito e não tive a presença do governo na minha cidade. Municipalismo é isso. É governar olhando as dificuldades. Essas obras estruturantes, é muito difícil serem feitas com recursos próprios [das prefeituras]. Por isso, o Governo do Estado está assumindo essa paternidade, de asfalto, de drenagem, de recapeamento, de reconstrução de pontes de concreto, estradas vicinais, mais 163 pontes de concreto em andamento agora, nesse próximo ano de 2021. Então, existe uma grande parceria. Não precisam se desesperar. Vamos atender as 79 cidades”.