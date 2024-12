Vai viajar? Confira dicas para deixar a casa em segurança Polícias Militar e Civil orientam moradores sobre medidas eficazes para evitar furtos e garantir um retorno tranquilo

Divulgação/TJMS Adolescentes maiores de 12 anos precisam de RG para viajar

Adolescentes maiores de 12 anos precisam de RG para viajar

Para quem planeja passar o Ano Novo longe de casa, é fundamental adotar medidas de segurança para evitar furtos e garantir um retorno tranquilo. A Polícia Militar e a Polícia Civil recomendam algumas ações simples, mas eficazes, para proteger seu imóvel durante o período de férias.

O antigo hábito de deixar uma luz acesa durante a viagem não engana mais os criminosos e pode até evidenciar a ausência de moradores. Furtos em residências geralmente acontecem quando os bandidos têm certeza de que o imóvel está vazio. Em alguns casos, eles chegam a monitorar a casa por dias antes de agir.

Uma das principais orientações é contar com a ajuda de alguém de confiança para vigiar a residência na sua ausência. Além disso, desligar a campainha, deixar o telefone fixo sem toque e evitar comentar com estranhos sobre seus planos de viagem são atitudes que podem inibir possíveis furtos.

Dicas da Polícia Militar

A Polícia Militar destaca que é importante testar todas as trancas de portas e janelas, não deixar objetos externos que possam ser usados para arrombamento e verificar o funcionamento de sistemas de alarme e vigilância. Cancelar assinaturas de jornais, instalar lâmpadas com temporizadores e retirar aparelhos eletrônicos da tomada são outras medidas que ajudam a proteger o imóvel.

Dicas da Polícia Civil

A Polícia Civil recomenda que mesmo moradores de condomínios adotem rotinas de segurança, como criar comitês entre vizinhos e instalar equipamentos como cercas elétricas, câmeras de alta definição e sensores de luminosidade. Além disso, sugere-se manter as portas e janelas sempre trancadas, especialmente na cozinha, que é um dos pontos mais visados pelos criminosos.

Evite também deixar objetos de valor em locais visíveis ou guardar grandes quantias de dinheiro e joias em casa. Para proteger ainda mais sua residência, escolha funcionários com referências idôneas e solicite certificados de antecedentes criminais.

**Ações coletivas e colaboração com vizinhos**

Estabelecer redes de comunicação com os vizinhos, como grupos de WhatsApp, é uma estratégia eficiente para observar a movimentação na rua e alertar sobre atividades suspeitas. Combinar medidas de auxílio mútuo, como recolher correspondências e monitorar casas vazias, aumenta a segurança de todos.

Por fim, sensores de luminosidade programados para acender em horários específicos são uma alternativa mais eficaz do que deixar luzes acesas continuamente. Com essas medidas simples, é possível viajar com mais tranquilidade, sabendo que sua casa estará protegida enquanto você aproveita o período de festas.