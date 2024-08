MSGÁS abre inscrições para projetos sociais com incentivos fiscais

Fernanda Oliveira

MSGÁS abre inscrições para projetos

A MSGÁS lançou um edital de chamada pública para seleção de projetos sociais que serão financiados por meio de incentivos fiscais. As inscrições estão abertas de 28 de agosto a 15 de setembro, e a análise das propostas será concluída até 10 de outubro. Para este ano, a Companhia visa repetir o sucesso de 2023, quando foram inscritas 120 propostas. Desde o início do programa em 2020, foram investidos R$ 2.094.270,00 em 11 projetos.

Cristiane Schmidt, presidente da MSGÁS, destaca a importância da Responsabilidade Social, especialmente no contexto da transição energética e mudanças climáticas. Ela ressalta que os incentivos fiscais são uma ferramenta crucial para apoiar projetos que visam melhorar a vida nas comunidades. “Esperamos que as entidades sociais se inscrevam e participem do processo seletivo.

Os incentivos podem ajudar a construir projetos voltados para o bem-estar das pessoas”, afirma.Paulo Antello, coordenador das ações do Programa de Incentivos Fiscais da MSGÁS, espera ampliar a participação da Companhia em iniciativas que promovam impacto positivo na comunidade. Ele destaca que mais de 12 mil pessoas já foram beneficiadas por projetos financiados, reforçando o compromisso da MSGÁS com a Responsabilidade Social. “O papel social é parte essencial da nossa missão, e os incentivos fiscais são fundamentais para fortalecer nossa relação com a comunidade e impactar positivamente a vida das pessoas”, conclui.

Para se habilitar aos incentivos, as propostas devem estar alinhadas às leis de incentivo fiscal e promover inclusão social através de atividades culturais, esportivas e de assistência social. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, com a observação dos critérios e documentação especificados no edital. A participação é gratuita e não há limitação de projetos a serem apresentados.

