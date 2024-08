Confira o que abre e fecha neste feriado de aniversário de Campo Grande

Vivianne Nunes

Capital News



Diogo Gonçalves e Glenda Gabi/Prefeitura Desfile Civico pelo aniversário de Campo Grande

Diogo Gonçalves e Glenda Gabi/Prefeitura

Desfile Civico pelo aniversário de Campo Grande

Com a chegada do feriado municipal em comemoração aos 125 anos de Campo Grande, os moradores da capital de Mato Grosso do Sul poderão desfrutar de um final de semana prolongado. O atendimento nos órgãos públicos estaduais seguirá até sexta-feira (23) e será retomado na terça-feira (27). Confira como funcionarão os principais serviços públicos durante o feriado:

Hemosul

As unidades do Hemosul em Campo Grande estarão fechadas na segunda-feira (26) em celebração ao aniversário da capital. O atendimento será retomado na terça-feira (27). No sábado (31), o Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 1304, estará aberto para doações de sangue.

Polícia Civil

Durante o feriado, apenas algumas delegacias estarão abertas para o registro de ocorrências: a 1ª Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), a 4ª Delegacia de Polícia no bairro Moreninha II, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol e a Depac Centro. As demais delegacias voltarão a atender normalmente na terça-feira (27).

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal estará fechado na segunda-feira (26), tanto em razão do feriado quanto para a manutenção semanal do local. As visitas serão retomadas na terça-feira (27), com funcionamento das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, sendo necessário agendamento prévio pelo site oficial.

Detran-MS

As agências do Detran-MS em todo o Estado não prestarão atendimento ao público na segunda-feira (26). Para quem precisar de atendimento presencial, a recomendação é que o procure até sexta-feira (23). O atendimento será normalizado na terça-feira (27), lembrando que 95% dos serviços do Detran-MS estão disponíveis online, via plataforma Meu Detran e aplicativo Detran MS.

Funtrab

A Funtrab, seguindo o decreto municipal, não funcionará na segunda-feira (26). O atendimento voltará ao normal na terça-feira (27).

Casa da Saúde

A Casa da Saúde também estará fechada na segunda-feira (26) e retomará suas atividades na terça-feira (27). A SES orienta que a população retire seus medicamentos até sexta-feira (23).