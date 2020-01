Gêmeas siamesas morrem na Santa Casa

Divulgação/Santa Casa Gêmeas siamesas Maria Julia e Luna Vitória

Gêmeas siamesas Maria Júlia e Luna Vitória, morreram no último domingo (19). Elas nasceram unidas pelo tórax e abdômen na Santa Casa de Campo Grande. As duas estavam em estado grave e internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal respirando com ajuda de aparelhos.

Conforme a assessoria do hospital o óbito ocorreu por volta das 8h35. “Tiveram parada cardiorrespiratória. A equipe utilizou todas as mediações e manobras previstas na sociedade brasileira de pediatria, mas sem sucesso” informou a assessoria.

Caso

As irmãs nasceram no dia 3 de janeiro deste ano, no hospital da Santa Casa de Campo Grande. A Cirurgia de separação não tinha sido cogitada. As duas bebês, Maria Julia e Luna Vitória, nasceram com 35 semanas e interligadas pelo tórax e parte superior do abdômen, pesando juntas 3.890kg. A equipe responsável pelo parto foi: as médicas obstetras, Dra. Janaína Hildebrande Coelho, Dra. Rosinéia de Araújo Martos, os médicos neonatologistas, Dr. Pedro Augusto Pereira do Amaral e Dra. Mayara Bonfim Loiola, a pediatra, Dra. Uyara Passos Torres de Araújo, a supervisora de enfermagem, Bárbara Bruno e as enfermeiras, Katiane Pereira, Nayane Nalaggi, Janete Américo, além das técnicas de enfermagem, Eliete Maria de Almeida Castello, Eloise Gabriele Pereira Moreira, Shirley Paulino de Souza, Letícia Alves de Souza e Daiana Marrieti.