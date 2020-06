Fumacê passa em oito bairros na Capital

Tamanho do texto

Nesta sexta-feira (26) o Fumacê passa em oito bairros de Campo Grande. As equipes passarão pelo Aero Rancho, Carandá Bosque, Lageado, Leblon, Parati, Piratininga, União e Universitário. A borrifação do inseticida seguirão uma rota previamente estabelecida e circularão pelas ruas dos bairros entre 16h e 22h. Serviço poderá ser adiado, ou até mesmo cancelado, caso ocorra ventos fortes ou chuvas, uma vez que esses eventos fazem com que o inseticida lançado perca a eficácia.