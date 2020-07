Fumacê passa em dez bairros da Capital

Serviço de borrifação Fumacê irá passar por dez bairros no final da tarde e na noite dessa quinta-feira (02). As equipes irão passar pelo Aero Rancho, Alves Pereira, Centenário, Centro Oeste, Coronel Antonino, Estrela Dalva, Mata do Segredo, Nova Lima, Tijuca e Veraneio. Serão dez carros circulando nas ruas do bairro entre às 16h e 22h30.

Divulgação/PMCG Itinerário desta quinta-feira