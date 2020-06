Fumacê passa em 13 bairros de Campo Grande

Nesta sexta-feira (19) treze bairros de Campo Grande contarão com a visita de equipes do serviço de borrifação do Fumacê. Os veículos estarão no bairro Amambaí, Caiçara, José Abrão, Guanandi, Jockey Club, Leblon, Vila Nasser, Núcleo Industrial, Jardim Panamá, Vila Popular, Santo Amaro e Santo Antônio. Carros vão circular entre 16h e 22h, horário em que a maioria da população está em casa.

Divulgação/PMCG Locais onde vão passar o Fumacê