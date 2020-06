Fumacê passa em 11 bairros da Capital

Onze bairros da cidade irão receber o serviço de borrifação do Fumacê a partir do final da tarde desta segunda-feira (22). As equipes passarão pelos bairros Caiobá, Carandá Bosque, Cruzeiro, Jardim Batistão, Jardim Bela Vista, Mata do Segredo, Moreninhas, Nova Lima, Novos Estados, São Conrado e Universitário. De acordo com a assessoria os veículos de borrifação do inseticida passarão a partir das 16h até às 22h.

Divulgação/PCMG Locais que o Fuamcê passará nesta segunda